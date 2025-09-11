La violencia y la extorsión golpean nuevamente a San Juan de Lurigancho. Unos presuntos extorsionadores realizaron al menos cuatro disparos contra una vidriería ubicada en la avenida Central, en pleno corazón del distrito, según informó Buenos Días Perú.

El hecho ocurrió cuando los sujetos llegaron a bordo de una motocicleta y abrieron fuego contra el local, que estaría siendo víctima de una banda dedicada a extorsionar negocios en la zona.

Lo más alarmante es que, según los testigos, un patrullero de la Policía Nacional del Perú (PNP) se encontraba a pocos metros del ataque. Minutos antes, uno de los agentes había ingresado a un inmueble mientras su compañero permanecía dentro de la unidad. Pese a escuchar los disparos y presenciar la huida de los atacantes, los efectivos no intervinieron.

Vecinos expresaron su indignación y señalaron que la inacción policial permitió que los delincuentes escaparan sin ser perseguidos, dejando en evidencia la vulnerabilidad de los comerciantes ante estas mafias.

El negocio atacado, según se denunció, no sería el único en la mira de esta organización delictiva, que también estaría extorsionando a otros locales en la zona.

Las autoridades aún no han emitido un pronunciamiento oficial sobre el incidente ni sobre las acciones que se tomarán para dar con los responsables.

TE PUEDE INTERESAR