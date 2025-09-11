La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) anunció la suspensión del examen de admisión 2026-I, que estaba previsto para los días 13, 14, 20 y 21 de setiembre.

La medida fue comunicada por el Vicerrectorado Académico y se sustenta en actos de violencia registrados en las inmediaciones de la casa de estudios.

Según informó la institución, esta decisión busca “salvaguardar la seguridad e integridad de toda la comunidad universitaria y de las instalaciones de nuestra casa de estudios”.

El pronunciamiento se dio luego de que un grupo de estudiantes tomara el control de la puerta número 1 de la universidad.

En el comunicado difundido, San Marcos expresó además su rechazo a los hechos ocurridos y subrayó que condena “todo acto de violencia y acciones que nada tienen que ver con las legítimas protestas estudiantiles”.

Clases en modalidad virtual

El Vicerrectorado Académico de Pregrado informó, horas antes del anuncio de la suspensión del examen, que las clases presenciales quedaban canceladas desde el 10 hasta el 15 de setiembre, fechas en las que inicialmente se realizaría el proceso de admisión.

“La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) informa que, debido a trabajos de mantenimiento y acondicionamiento por el proceso de examen de admisión de este 13 y 14 de setiembre dentro de la Ciudad Universitaria, las actividades académicas serán de manera virtual”, precisó la entidad.

La universidad añadió que, en caso de que los estudiantes requieran realizar prácticas de laboratorio u otras actividades vinculadas a investigaciones, “se garantizarán las condiciones necesarias para su ejecución” dentro de las instalaciones.

Finalmente, la UNMSM señaló que continuará informando sobre cualquier modificación relacionada con sus actividades y el proceso de admisión mediante “los canales oficiales de la UNMSM”.