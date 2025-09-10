La Fiscalía solicitó al Poder Judicial dictar 18 meses de prisión preventiva contra el exjuez supremo César Hinostroza, investigado por presunto tráfico de influencias agravado y otros delitos relacionados con el caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

El requerimiento fue presentado el pasado 27 de agosto por la Primera Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, a cargo de la investigación contra Hinostroza por su actuación como juez superior y presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, en relación con el trámite de tres hábeas corpus presentados a favor de Orlando Velásquez, Jesús Alvarado y Juan Antonio Pesantes.

Este requerimiento fue presentado ante el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley, quien convocó a una audiencia virtual para el miércoles 10 de setiembre a las 2:30 de la tarde, con la participación de las partes, a fin de evaluar el caso y resolverlo en los días siguientes.

El exjuez supremo César Hinostroza afronta además otras investigaciones fiscales y un proceso de extradición en curso ante las autoridades del Reino de Bélgica, país en el que actualmente reside.