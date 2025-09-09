El ministro de Defensa, Walter Astudillo, aclaró que el izamiento de una bandera colombiana en la comunidad de Tres Fronteras, en Loreto, no guarda relación con los hechos ocurridos en Santa Rosa. Durante una conferencia de prensa, indicó que se manejan hipótesis preliminares y que el caso continúa en investigación.

“La hipótesis que estamos manejando es que se descarta vinculación con los hechos que sucedieron en Santa Rosa”, indicó Astudillo.

El ministro informó que patrullas del Batallón de Infantería N.° 83 se desplazaron de inmediato a la zona y procedieron a retirar la bandera colombiana.

El incidente provocó reclamos de los pobladores, quienes denunciaron la limitada presencia del Estado y la falta de actividades cívicas en la zona.

Canciller Elmer Schialer: Ejército retiró bandera colombiana izada en Loreto y se realizó denuncia

El canciller Elmer Schialer informó que el Ejército peruano retiró la bandera de Colombia que había sido izada en una comunidad peruana de la región Loreto,

Como se sabe una bandera de Colombia fue izada en la plaza central de Tres Fronteras, en la provincia de Putumayo (Loreto). El lamentable hecho generó rechazo por parte de los pobladores, quienes denunciaron la falta de presencia del Gobierno en la zona.

Al respecto , el titular de Relaciones Exteriores señaló en Canal N que, tras la verificación de la presencia del símbolo extranjero, se procedió al inmediato retiro.

Además, el canciller peruano, Elmer Schialer, aseguró que ya se realizó la denuncia correspondiente ante las instancias competentes, a fin de iniciar las investigaciones sobre las circunstancias en que se produjo el hecho.

Schialer destacó que el Gobierno peruano mantiene su compromiso de salvaguardar la soberanía nacional y garantizar la integridad de las fronteras. Asimismo, remarcó que se continuará reforzando la vigilancia en las zonas limítrofes para evitar situaciones similares en el futuro.

No obstante, los pobladores de Tres Fronteras y de las localidades aledañas reiteraron al gobierno de Dina Boluarte, su demanda de mayor protección para resguardar la soberanía territorial y garantizar la seguridad e integridad de quienes habitan en la frontera amazónica.

Hasta el momento, no se han precisado la identidad de los responsables, aspectos que serán materia de las indagaciones en curso.

Schialer precisó que este hecho no debe vincularse con el ocurrido anteriormente en Santa Rosa, Loreto, donde un candidato colombiano colocó otra bandera. “Yo sería cauto todavía, no vincularía este acto con aquel protagonizado por el candidato colombiano de apellido Quinteros”, indicó.