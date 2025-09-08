El Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 resolvió archivar el expediente seguido contra el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, por una presunta infracción a las normas de neutralidad electoral. La denuncia se presentó en el marco del proceso hacia las Elecciones Generales de 2026; sin embargo, el órgano electoral concluyó que no existían elementos suficientes para dar continuidad al procedimiento.

La resolución incorpora, además, una exhortación dirigida al alcalde de Lima para que se abstenga de efectuar actividades de carácter proselitista mientras permanezca en funciones, en concordancia con las normas de imparcialidad que rigen a los funcionarios en periodos electorales.

A través de una resolución oficial, el Pleno del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 dispuso el archivo del expediente abierto contra López Aliaga, por una presunta infracción a las normas de neutralidad electoral.

La decisión se adoptó luego de la evaluación de los hechos reportados, concluyéndose que no existían elementos probatorios suficientes para acreditar una vulneración directa de la normativa vigente. En consecuencia, se ordenó el archivo definitivo del caso en el marco de la supervisión electoral.

Si bien no se acreditó infracción alguna, el JEE exhortó al alcalde a abstenerse de realizar actividades que puedan interpretarse como proselitistas. La medida tiene un carácter preventivo y busca evitar eventuales controversias en el periodo preelectoral.

La resolución enfatiza que los funcionarios públicos están obligados a mantener una posición de neutralidad y a abstenerse de promover, incluso de manera indirecta, a partidos políticos o candidaturas mientras ejerzan cargos de autoridad.

El JEE ordenó que su área de fiscalización examine el material presentado como presunta propaganda electoral en este caso, a fin de establecer si existen elementos que justifiquen la adopción de medidas adicionales.

Asimismo, se dispuso que los criterios establecidos en esta resolución sean considerados en futuras actuaciones vinculadas al proceso electoral.