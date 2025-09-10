El canciller Elmer Schialer informó que Perú y Colombia realizarán una reunión técnica bilateral los días 11 y 12 de septiembre para analizar la navegabilidad del río Amazonas, cuyo caudal ha disminuido en la zona fronteriza, especialmente frente a la ciudad colombiana de Leticia. El encuentro se llevará a cabo en el marco de la Comisión Mixta de Inspección de Frontera.

Schialer explicó que el brazo del Amazonas que atraviesa Leticia presenta un proceso de sequía, lo que podría poner en riesgo el transporte fluvial, la conectividad y el abastecimiento de bienes básicos para la población local. Si bien en sectores como Puerto Nariño el cauce se mantiene estable, la situación en Leticia amerita una evaluación conjunta.

La comisión estará encabezada por los directores de límites y soberanía de ambos países. “Queremos explorar acciones conjuntas para evitar que Leticia pierda su acceso al Amazonas”, afirmó el canciller a Canal N, destacando que este tipo de cooperación también resulta favorable para el Perú. Si bien evitó atribuir la situación de manera directa al cambio climático, advirtió que se trata de un fenómeno que requiere seguimiento.

Según Schialer, esta agenda técnica se enmarca en el compromiso del Perú con una diplomacia activa en la región. La reunión contempla inspecciones en terreno y el análisis de eventuales medidas conjuntas de mitigación.

En relación con la presencia del ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, en la audiencia pública de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Schialer respaldó su participación, señalando que actúa como representante legítimo del Estado peruano en materia de DD.HH.

En ese sentido, el canciller reiteró que el Perú sigue evaluando su permanencia en el sistema de la Corte IDH. “Es una evaluación muy sesuda y prolija, pero siempre con el bienestar del Perú como norte”, expresó. Recordó que los tratados internacionales son de adhesión voluntaria y, por tanto, pueden ser revisados cuando dejan de responder a las necesidades del país.