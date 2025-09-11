El Pleno del Congreso aprobó con 94 votos a favor, ninguno en contra y 4 abstenciones el dictamen que plantea la creación de la Universidad Nacional de Huaral (UNAH), ubicada en el distrito de Huaral, departamento de Lima.

Esta universidad contará con personería jurídica de derecho público interno y estará integrada por departamentos académicos, escuelas profesionales, unidades de investigación y postgrado conforme a la Ley Universitaria.

La creación de la UNAH responde a la necesidad de formar profesionales capacitados para impulsar el desarrollo local, especialmente ante la dinámica económica generada por el megapuerto de Chancay.

a congresista Vivian Olivos destacó que la provincia de Huaral, con más de 200 mil habitantes, carece actualmente de profesionales locales para atender esta demanda.

La universidad ofrecerá carreras como administración de empresas, negocios internacionales, medicina veterinaria, psicología, nutrición y enfermería, entre otras. Además, se constituirá como pliego presupuestal, autorizando al Ministerio de Economía y Finanzas a transferir recursos para su funcionamiento.

Los congresistas Waldemar Cerrón y Roberto Sánchez resaltaron que esta iniciativa será clave para fortalecer la educación superior, la investigación científica y tecnológica, beneficiando a 12 distritos y 36 comunidades campesinas de la provincia.

El dictamen fue exonerado de una segunda votación.