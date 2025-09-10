El Pleno del Congreso se reúne la tarde de este miércoles 10 de setiembre para debatir diversos dictámenes y asuntos de interés nacional.

Según la convocatoria del presidente del Parlamento, José Jerí, la sesión del miércoles será semipresencial: mientras que la del jueves, presencial.

En la agenda del miércoles figura la discusión de proyectos relacionados con la regulación de la declaración jurada integral de ingresos, bienes y rentas; la extensión del derecho a recibir gratificaciones de Fiestas Patrias y Navidad para funcionarios y servidores públicos.

Asimismo, se abordará la creación de las universidades nacionales de Huaycán y Huaral. También se verá el dictamen que busca fortalecer la atención en el Instituto Nacional de Oftalmología (INO), entre otros temas.

SIGUE EN VIVO AQUÍ:

Sesión del jueves 11

En tanto, para este jueves 11 de setiembre, el Pleno del Congreso iniciará la sesión a las 10:00 a. m . con la interpelación al ministro del Interior, Carlos Malaver, quien deberá responder un pliego de 22 preguntas sobre su desempeño.

Los cuestionamientos están relacionados con la falta de acciones de dirección y coordinación en materia de orden interno, seguridad ciudadana y políticas nacionales del sector.

TE PUEDE INTERESAR:



