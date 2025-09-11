Dos ciudadanos colombianos atacaron con un cuchillo a efectivos de la Policía Nacional durante una intervención en el distrito limeño de Surquillo.

El hecho ocurrió durante una intervención en el cruce de las avenidas Angamos y Paseo de la República, luego de una denuncia de un ciudadano que fue víctima del robo de su celular.

De acuerdo al reporte de América Noticias, los extranjeros fueron identificados como Julián Cely Alonso (31) y Diber Farfán Calderón (35). Ambos fueron intervenidos por los agentes de tránsito luego de la acusación del ciudadano.

Sin embargo, durante la acción policial, uno de los sujetos sacó un cuchillo e intentó agredir a un efectivo , quien respondió con un disparo disuasivo al aire.

Pese a ello, ambos sujetos continuaron enfrentando a los agentes y, en medio del forcejeo, incluso intentaron apropiarse de un patrullero. Además, con el arma blanca, lograron herir en las piernas a los suboficiales Jorge Isuiza y Eduardo Aguilar, quienes fueron trasladados a un centro médico cercano.

La situación fue controlada tras la llegada de unidades de refuerzo, que lograron reducir y detener a los agresores. En sus mochilas, la Policía halló un cuchillo, varios celulares y droga.

Los detenidos fueron llevados a la sede del Depincri San Borja y serán procesados por los presuntos delitos de robo, lesiones y violencia contra la autoridad.

Vecinos denuncian que la intersección de las avenidas Angamos y Paseo de la República se ha vuelto una zona peligrosa.