Por segundo día consecutivo, estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) mantienen tomado el campus universitario, en protesta por diversas demandas-

Los accesos a la universidad permanecen bloqueados esta mañana. Solo se permite el ingreso a estudiantes que se identifiquen con su carné, bajo supervisión de manifestantes encapuchados.

Además, durante la madrugada, se observaron fogatas dentro del campus, mientras un patrullero de la Policía Nacional resguarda los alrededores.

Los estudiantes exigen la eliminación del cobro de 300 soles por cursar una segunda carrera, la descentralización y aumento de raciones del comedor universitario, y la modificación del reglamento de Admisión 2026, que restringe postulaciones a quienes ya cursan estudios en la misma u otra universidad pública.

“Hace dos semanas pedimos una mesa de diálogo con la rectora y no obtuvimos respuesta”, señaló una estudiante a RPP.

En respuesta, la UNMSM informó que el proceso de Admisión 2026-I ha sido “suspendido temporalmente” debido a actos de vandalismo atribuidos a personas ajenas a la institución.

Además, la casa de estudios emitió un comunicado anunciando medidas como:

Aumento de raciones del comedor en las sedes de Lima y San Juan de Lurigancho.

Participación proporcional en la vivienda universitaria durante el examen de admisión.

Eliminación del pago de pensión para quienes cursen una segunda carrera (solo se pagará matrícula).

Permitir el cambio de carrera con posibilidad de postular una sola vez.

Ampliación de puntos de distribución de tickets de almuerzo.