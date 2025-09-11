Dos muertos y varias personas heridas dejó este jueves 11 de setiembre el choque de un bus de transporte público en la vía Evitamiento, en el distrito de Ate.

En las imágenes difundidas por “Buenos días Perú”, se observa cómo la baranda ubicada al costado de la vía atravesó al bus, en la zona de Mayorazgo.

Se conoció que el bus conocido como “Los Celestes” pertenece a la empresa Real Star. El accidente de tránsito deja al menos 10 personas heridas, entre ellas menores de edad.

Hasta el lugar concurrieron 5 unidades de la Compañía de Bomberos Voluntarios; así como otros equipos de rescate y auxilio vial.

Los efectivos de la Comisaría de Salamanca investigan las causas del trágico accidente de tránsito.