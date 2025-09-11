El exdirector de la Policía Nacional, Eduardo Pérez Rocha, cuestionó la gestión del ministro del Interior, Carlos Malaver, señalando que hasta la fecha no ha presentado un plan estratégico ni definido metas concretas en la lucha contra la criminalidad en el país.

En entrevista con Canal N, Pérez Rocha consideró que el ministro ha desaprovechado los primeros 100 días de su gestión, un periodo clave para marcar el rumbo en materia de seguridad ciudadana.

Entre los principales puntos que motivan la interpelación de Carlos Malaver por parte del Congreso, se encuentran el sicariato, la extorsión y los secuestros, fenómenos cada vez más frecuentes.

Pérez Rocha también advirtió sobre la inoperatividad del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), que no ha aprobado ningún plan para 2024. Esta falta de lineamientos impide que los gobiernos regionales y locales desarrollen acciones preventivas.

Además, criticó que el Consejo, que debería ser liderado por el ministro del Interior, esté actualmente bajo la Presidencia del Consejo de Ministros, generando descoordinación y poca efectividad.

Otro aspecto cuestionado es el propio nombramiento de Carlos Malaver, que, según Pérez Rocha, habría sido impulsado políticamente por el exministro Juan José Santiváñez, sin una evaluación técnica adecuada. El actual ministro ya había estado al frente de una oficina contra el crimen organizado en 2023, sin mostrar resultados concretos.

Finalmente, el exjefe policial advirtió que el reciente enfoque del gobierno en endurecer penas, como imponer cadena perpetua para el sicariato, no será suficiente sin una implementación eficaz.

Ante ello, planteó la creación de equipos móviles de fiscales y policías que trabajen de forma articulada en la investigación de organizaciones criminales, como una medida urgente para frenar la violencia.