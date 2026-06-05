La municipalidad provincial anunció a Jaime Bayly como su principal invitado a la Feria Internacional del Libro - Trujillo 2026, a realizarse del 26 de septiembre al 8 de octubre, posiblemente en la plaza mayor de la ciudad o en la explanada del Complejo Mansiche.

VER MÁS: Anuncian que vuelve la Feria Internacional del Libro a Trujillo

ESPACIO

La realización del evento cultural fue anunciada por la misma municipalidad de Trujillo, luego de que el concejo aprobara por unanimidad la firma de un convenio específico de cooperación con Editorial Speedwagon S.R.L., en el que autoriza al alcalde de la ciudad, Mario Reyna Rodríguez, a suscribir el mismo.

“Será una feria que no tendrá nada que enviar a eventos internacionales de este tipo”, aseveró la máxima autoridad edil.

De acuerdo con el burgomaestre, la participación de Jaime Bayly Letts “ya está confirmada” y se espera recibir al menos 300 mil asistentes. “La feria debe posicionarse como eje cultural, intelectual y literario del norte [del país]”, añadió.

Reyna precisó que la MPT no intervendrá “en el tema económico” para la realización de la feria, pues todo “correrá a cuenta y riesgo de la editorial”. “Con esto lograríamos poner a nuestra ciudad nuevamente en vitrina nacional e internacional tras varios años perdidos”, señaló.

La edición XI de la Feria Internacional del Libro se denominará “Donde las historias florecen”. Tiene como objetivo principal incentivar en la comunidad el fomento a la lectura y el acceso al libro; la creación literaria, artística y científica a través de actividades en espacios convencionales y no convencionales.

La organización ha proyectado contar con 68 stands —dos serán para la MPT—, un auditorio y se contaría con escenarios descentralizados en universidades de la ciudad para las conferencias con escritores internacionales.

Además de Bayly, se anuncia a los escritores extranjeros Jorge Baradit, Francisco Ortega, Jesús Todemun, Paula Llabaca, Felipe Benavides y Hernán Migoya. A ellos se sumarían los nacionales Carlos Carlín, Bruno Ascenzo, Merlín Chambi, Omar Vallejos, Anthony Choy, Katia Adauri, Karina Pacheco, María José Caro, Tania Huerta y Dai Castillo.

En la feria se rendirá homenaje a Alfredo Bryce Echenique y se espera desarrollar 130 actividades culturales presenciales, conversatorios, talleres, actividades infantiles (teatro de marionetas), ruedas de negocios para autores y editoriales.

Canal oficial de WhatsApp 📲 ✓ Diario Correo Síguenos en WhatsApp y recibe las noticias al instante UNIRME AL CANAL → 📍 Noticias · Política · Mundo· Actualidad