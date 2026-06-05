El reconocido productor Sergio George anuncia el lanzamiento de un ambicioso podcast internacional/ TV show que se grabará entre Lima y Miami, y estará dirigido a audiencias de todo el mundo. Este nuevo proyecto propone un formato fresco y cercano que reunirá a destacadas figuras de la música provenientes de distintas partes del mundo en conversaciones inéditas.La gran sorpresa del anuncio es la participación de la actriz y comunicadora Jely Reátegui como coanimadora del espacio, quien acompañará a George en este formato que promete convertirse en una nueva referencia dentro de la industria musical.

El podcast apostará por entrevistas íntimas, diálogos sobre los procesos creativos y encuentros espontáneos entre artistas internacionales de diversos géneros, generando momentos únicos frente a micrófonos. Los próximos capítulos se grabarán principalmente entre Lima y Miami, consolidando ambas ciudades como puntos clave dentro de la producción. “Queremos crear un espacio diferente, donde los artistas no solo hablen de su música, sino que también compartan sus historias y hasta se animen a crear algo en el momento”, adelantó Sergio George.

Además, el productor destacó el enfoque global del proyecto. “La idea es que este podcast conecte distintas ciudades y culturas a través de la música. Hay una energía muy poderosa tanto en Lima como en Miami, y queremos que sea parte de esta conversación internacional”, afirmó. Con este lanzamiento, Sergio George apuesta por un formato innovador que posiciona al podcast como un nuevo punto de encuentro para el talento musical global, conectando historias, procesos creativos y sonidos de diferentes partes del mundo.