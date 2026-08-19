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La población de 11 asentamientos humanos del centro poblado de Aparicio Pomares, en el distrito de Huánuco, denunció las penurias y presuntos abusos que afronta debido a la falta de un servicio regular de agua potable en este sector.

Carmen Arroyo Gamboa, dirigente del asentamiento humano Los Ángeles - Comité 17 de Aparicio Pomares, hizo pública la situación que atraviesan las familias por la escasez del recurso hídrico y pidió la intervención de las autoridades.

“Quisiera que el gobernador, el alcalde, la Sunass y la ANA nos ayuden ante tantos abusos que pasamos. El empresario Luis Verástegui dice que nos da agua todos los días, pero eso no es cierto. Nos brinda el servicio cada ocho o diez días, por un espacio de apenas 20 minutos”, manifestó.

Según la dirigente, los usuarios deben pagar 20 soles por el servicio y, en caso de retrasarse en el pago, se les cobra una mora de cuatro soles. Asimismo, Arroyo Gamboa afirmó que quienes reclaman por las deficiencias del servicio serían objeto de represalias y amenazas. “Si reclamas, te margina y te amenaza de muerte el empresario”, sostuvo, responsabilizando de estas presuntas amenazas a Luis Verástegui.

BUSCAN LA SOLUCIÓN

Ante la falta de abastecimiento, los pobladores aseguran que se han visto obligados a buscar agua en las zonas altas de Lanjas, en Aparicio Pomares. “Por la necesidad que tenemos, hoy estamos trayendo agua de las alturas. Si el señor Luis Verástegui nos diera agua de manera regular, nosotros no tendríamos que estar reclamando”, señaló.

Los pobladores también expresaron su preocupación por las supuestas advertencias de denunciar ante la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) a quienes buscan alternativas para abastecerse.

“Estamos a la altura de Kotosh y ahora el empresario nos amenaza con denunciarnos ante la ANA y la Sunass. El alcalde debe escuchar al pueblo y no a un empresario que, cada día, se hace más millonario con la necesidad de una población que carece de agua”, cuestionó la dirigente.

Arroyo Gamboa pidió a las autoridades de Huánuco atender las demandas de los pobladores y destacó que los propios vecinos han realizado trabajos e inversiones para intentar solucionar el problema del abastecimiento.

“Con inversión del pueblo hemos trabajado y realizado grandes esfuerzos para traer agua. El pueblo se une, pero las autoridades no nos escuchan. Estamos dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias para defender nuestro derecho al agua”, afirmó.

Finalmente, denunció que las familias tampoco cuentan con un adecuado servicio de alcantarillado, pese a que, según indicó, realizan pagos por estos servicios. “No tenemos agua ni desagüe. Hemos trabajado en ese reservorio para traer agua; sin embargo, hoy sentimos que nos dan una patada en el trasero”, concluyó.