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Huánuco es la sede del “II Encuentro Internacional y II Encuentro Nacional de Clubes de Ciencia”. Este evento reúne a delegaciones escolares y científicos de los 24 departamentos del Perú. También asisten representantes de Uruguay, Chile, Colombia y Guatemala, con el respaldo de las autoridades regionales y de la institución educativa Isaac Newton.

La inauguración comenzó con una velada de intercambio cultural y debates sobre políticas públicas de investigación. El jueves 20 de agosto se realizará una exposición abierta de proyectos científicos en el “Complejo Deportivo de Amarilis” de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. Además, se incluirá un certamen de monólogos científicos para desarrollar la creatividad de los jóvenes.

La actividad cuenta con el apoyo técnico de Concytec, Unesco y el BID, y forma parte del cierre de las celebraciones por los 487 años de Huánuco. Durante la clausura se entregarán distinciones a los visitantes extranjeros. El gran objetivo es popularizar la ciencia en la ciudadanía y promover un uso responsable de la tecnología.