En Huánuco intervienen a joven con 203 envoltorios de droga

La Policía Nacional detuvo a diez personas durante un operativo contra la minería ilegal el 17 de agosto de 2026 en la playa San Gerónimo, ubicada en Leoncio Prado, Huánuco. La intervención contó con el apoyo del Ministerio Público tras recibir reportes de inteligencia sobre extracción ilícita de oro. Al ser interrogados, los trabajadores afirmaron laborar para una empresa desconocida.

En el lugar, las autoridades hallaron viviendas rústicas, recipientes con hidrocarburos nocivos para el ecosistema y una gran draga metálica con accesorios de extracción. Todos estos bienes ilícitos fueron incinerados bajo la ley. Además, los agentes incautaron dos motocicletas, un auto Hyundai y la memoria de un motor de maquinaria pesada. [1, 2]

Los diez detenidos fueron trasladados en flagrancia a la Comisaría PNP Tingo María por delitos ambientales. Tanto los intervenidos como los vehículos quedaron a disposición de la fiscalía para continuar con las investigaciones de ley.