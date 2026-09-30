El grupo parlamentario del Partido del Buen Gobierno presentó este martes en la Cámara de Diputados un texto sustitutorio sobre la delegación de facultades legislativas solicitada por el Poder Ejecutivo. La propuesta plantea otorgar autorización por 90 días calendario y concentrarla en medidas contra la inseguridad ciudadana y en acciones de prevención y atención frente al Fenómeno El Niño.

El documento establece que la delegación tendría como finalidad atender ambos asuntos dentro de los límites fijados por la Constitución y el Reglamento de la Cámara de Diputados.

#AHORA La bancada del Buen Gobierno presentó un texto sustitutorio en el que propone delegar facultades legislativas al Poder Ejecutivo por 90 días. Priorizan lucha contra la inseguridad y el Fenómeno El Niño. pic.twitter.com/YE4CC2u8dd — Sofía López (@SofiaLopezLl) September 30, 2026





Medidas para seguridad ciudadana

El primer bloque de la propuesta contempla modificaciones en materia migratoria, telecomunicaciones, control de armas, sistema penitenciario y reinserción social de adolescentes en conflicto con la ley penal. Asimismo, plantea medidas para combatir la delincuencia, el crimen organizado y los mercados ilícitos.

En cuanto a la vigilancia y las comunicaciones, se propone regular el rastreo, la geolocalización y el bloqueo de líneas y equipos usados ilícitamente, bajo criterios de protección de la privacidad, los datos personales y el control judicial.

“Toda medida de vigilancia debe tener una finalidad específica y legítima y cumplir los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad; asimismo, debe precisar los supuestos de procedencia, los plazos de conservación de los datos y las responsabilidades por uso indebido”, se lee en el documento.

La propuesta también incluye cambios en el control de armas de fuego, municiones, explosivos y productos pirotécnicos de uso civil. En este punto, se plantea mantener el nivel de exigencia de los controles actuales y establece que las modificaciones deberán mantener sin ampliación las categorías de armas autorizadas para uso civil.

Respecto del sistema penitenciario y los adolescentes, se plantean medidas de seguridad, reinserción y acompañamiento posterior al egreso. Para ello se contemplan programas educativos, capacitación laboral, atención integral y fortalecimiento de vínculos familiares y comunitarios para prevenir la reincidencia.

“Legislar en materia de intervenciones de reinserción social de adolescentes en conflicto con la ley penal y de acompañamiento post egreso, con la finalidad de fortalecer sus procesos de resocialización mediante programas de educación y formación, capacitación e inserción laboral, atención integral en salud física y mental, fortalecimiento de vínculos familiares y comunitarios y otras medidas orientadas a prevenir la reincidencia y favorecer su integración social (...)”, señala la propuesta.

Cambios en normas penales

La bancada también propone modificaciones al Código Penal, Nuevo Código Procesal Penal, Código de Ejecución Penal y Código Penal Militar Policial. Asimismo, incorpora normas sobre extorsión y sicariato, geolocalización, comunicaciones ilegales desde penales y centros juveniles, delitos informáticos, responsabilidad de personas jurídicas y denuncias digitales.

La propuesta incluye cambios en las reglas de competencia territorial y transferencia de competencia para casos relacionados con criminalidad organizada y bandas criminales. Sin embargo, establece límites a la delegación al señalar que “no autoriza a crear otros delitos, ni reducir las garantías del debido proceso, la defensa o la presunción de inocencia”.

Medidas frente al Fenómeno El Niño

En este bloque, el partido plantea acciones para atender emergencias y reducir el impacto de eventos climáticos en la población. Entre ellas, propone que el INDECI entregue directamente bienes de ayuda humanitaria durante los primeros 15 días posteriores a una emergencia o desastre, además de agilizar la acreditación de daños y la entrega del Bono Familiar Habitacional y del Bono de Arrendamiento de Vivienda para Emergencias.

“Facultar al Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) para disponer y ejecutar, de manera directa y excepcional, la entrega de bienes de ayuda humanitaria durante los primeros quince días calendario, contados desde la ocurrencia de una emergencia o desastre, priorizando la atención de la población afectada en situación de vulnerabilidad”, sugiere el texto.

Finalmente, se contemplan instrumentos de financiamiento para emprendimientos innovadores, MYPE, bionegocios y productores agrarios. La propuesta incluye medidas para facilitar créditos, garantías y seguros, mejorar las compras estatales de alimentos de la agricultura familiar, fortalecer Agromercado y ampliar la protección del sector agrario frente a eventos climáticos.