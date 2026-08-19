Con el fin de fortalecer la capacidad de respuesta y atención ante la emergencia por lluvias y vientos inusuales, la Plataforma Distrital de Defensa Civil de Ite exigen que se declare en emergencia nivel 2 dicha jurisdicción.

Debido a las lluvias persistentes, los establos, campos de cultivo, viviendas e infraestructura pública, sufrieron considerables daños y urge flexibilizar el uso de recursos para una eficaz y oportuna atención, según señalaron.

Acciones ante lluvias intensas

Luego de acopiar los reportes de daños y afectaciones, las entidades de primera respuesta dirigidas por la alcaldesa de Ite, Urbelinda Chacón Díaz, se encuentran realizando labores de campo entregando inicialmente bienes como plásticos, abrigos, entre otros, a las familias damnificadas.

Asimismo se limpió vías afectadas por lodazales y piedras que afectaban el tránsito de personas y vehículos. Durante la mañana de hoy, la municipalidad de Ite puso a disposición una motoniveladora para que rehabilite un tramo de la vía Costanera a la altura de Punta Picata que fue seriamente dañado por la fuerza de la naturaleza.

Rehabilitan tramo de la vía Costanera a la altura de Punta Picata. (Foto: Difusión)

Animales afectados con neumonía

Igualmente a través de la Gerencia de Desarrollo Económico se puso a disposición una retroexcavadora, un mini cargador y tractor agrícola con pala con sus operarios, para efectuar la limpieza en corrales y establos inundados, así como campos de cultivo de ají, alfalfa y maíz forrajero.

Aunado a ello, personal profesional realiza diagnósticos a los animales con síntomas de neumonía y otras enfermedades, asistiéndolos con vitaminas y medicinas.