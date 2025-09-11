La ola de inseguridad en Lima ha alcanzado niveles alarmantes. Esta vez comerciantes del distrito limeño de Carabayllo, denuncian ser víctimas de extorsionadores, pues vienen recibiendo mensajes amenazantes en los cuales los delincuentes no solo exigen el pago de cupos, sino que también amenazan con secuestrar a sus hijos si no cumplen con sus demandas.

De acuerdo a América Noticias, una de las víctimas, cuya identidad se mantiene en reserva por seguridad, denunció respecto a los mensajes que ha venido recibiendo en su celular . En uno de ellos, los extorsionadores le advierten: “Señora, entienda que nunca la voy a soltar y tendrá un enemigo siempre en la calle. Vas a tener que usar chaleco antibalas toda la vida, las 24 horas del día, los siete días de la semana y los 30 días del mes”.

En otro mensaje, la amenaza es aún más directa: “Dame una respuesta positiva para negociar la tranquilidad de tu familia y negocio (…) porque si no, te la voy a secuestrar".

Los comerciantes temen por la seguridad de sus familias y han solicitado mayor presencia policial en la zona, denunciando que los extorsionadores actúan con total impunidad. “Vivimos con miedo todos los días. Ya no solo nos amenazan con bombas, ahora también con nuestros hijos. ¿Qué más tiene que pasar para que nos escuchen?” , declaró otra comerciante afectada.

La Policía Nacional viene investigando los casos, pero los vecinos reclaman al gobierno de Dina Boluarte, resultados concretos y acciones inmediatas para frenar este tipo de delitos.

Carabayllo es uno de los distritos más golpeados por el crimen organizado en la capital, donde la extorsión se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los ciudadanos.