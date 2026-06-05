El candidato a la vicepresidencia por Fuerza Popular, Luis Galarreta, defendió la postulación de Keiko Fujimori en la segunda vuelta electoral y pidió a los ciudadanos que aún no definen su voto considerar lo que está en juego para el futuro del país.

En una entrevista para Canal N, Galarreta cuestionó a Roberto Sánchez al relacionarlo con la gestión del expresidente Pedro Castillo. Además, sostuvo que una eventual administración del candidato presidencial implicaría retomar prácticas que, a su juicio, ya fueron parte de un gobierno anterior.

“El combo Castillo-Sánchez-Antauro ya nos gobernó. Roberto Sánchez fue uno de los pocos ministros que acompañó a Pedro Castillo hasta el final de su gobierno. Ya demostraron incapacidad para gobernar”, señaló.

Asimismo, el dirigente de Fuerza Popular criticó los cambios en el plan de gobierno de Sánchez y afirmó que su agrupación ha realizado correcciones internas tras experiencias políticas previas.