El candidato a la vicepresidencia por Fuerza Popular, Luis Galarreta, defendió la postulación de Keiko Fujimori en la segunda vuelta electoral y pidió a los ciudadanos que aún no definen su voto considerar lo que está en juego para el futuro del país.
En una entrevista para Canal N, Galarreta cuestionó a Roberto Sánchez al relacionarlo con la gestión del expresidente Pedro Castillo. Además, sostuvo que una eventual administración del candidato presidencial implicaría retomar prácticas que, a su juicio, ya fueron parte de un gobierno anterior.
“El combo Castillo-Sánchez-Antauro ya nos gobernó. Roberto Sánchez fue uno de los pocos ministros que acompañó a Pedro Castillo hasta el final de su gobierno. Ya demostraron incapacidad para gobernar”, señaló.
Asimismo, el dirigente de Fuerza Popular criticó los cambios en el plan de gobierno de Sánchez y afirmó que su agrupación ha realizado correcciones internas tras experiencias políticas previas.
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