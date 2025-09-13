El crimen del diplomático indonesio Zetro Leonardo Purba, ocurrido el 1 de setiembre en el distrito de Lince, se acerca a su esclarecimiento gracias a una pericia balística que vinculó una pistola semiautomática calibre 380 incautada a uno de los detenidos con el asesinato.

Esta pistola, encontrada en poder de Jhaiker Echenagusia Quijada, correspondió a los casquillos y proyectil extraídos en la escena y el cuerpo de la víctima. Esta pericia balística fue presentada por la Unidad de Investigación de América Televisión y Canal N.

Adicionalmente, el arma habría sido utilizada en otros dos crímenes en Ica y Pisco en 2019. En el operativo policial realizado en un hotel y una vivienda de la avenida Perú, en el distrito de San Martín de Porres. También se hallaron explosivos y una motocicleta con características similares a la usada en el crimen.

Zetro Purba, administrador de la embajada de Indonesia, fue ultimado por sicarios a bordo de una moto cuando llegaba a su vivienda .

Cinco extranjeros, incluyendo tres ciudadanos venezolanos, fueron detenidos y se investiga su posible participación.

Paralelamente, en Yakarta, Indonesia, se rindió un homenaje oficial al diplomático antes de su traslado y entierro en su ciudad natal.

La investigación continúa para esclarecer la responsabilidad de los detenidos y los móviles del asesinato.