Este jueves 11 de setiembre, el Pleno del Congreso interpela al ministro del Interior, Carlos Malaver, ante la creciente ola de violencia e inseguridad ciudadana en el país.
Tras se invitado a pasar al Hemiciclo del Parlamento, el ministro Carlos Malaver responde un pliego de 22 preguntas contenido en la Moción de Orden del Dia 18723.
La moción está referida a los cuestionamientos sobre el desempeño en sus funciones al cargo que ocupa Carlos Malaver, por la falta de acciones de dirección y coordinación de las políticas nacionales y sectoriales en materia de orden interno, orden público y seguridad ciudadana.
La moción, que fue admitida el pasado 4 de setiembre, fue presentada por integrantes de las bancadasJ untos por el Perú-Voces del Pueblo-Bloque Magisterial, Podemos Perú, Acción Popular, Renovación Popular, Bloque Democrático Popular, Bancada Socialista, y algunos no agrupados.
En el documento se señala: “queda claro que las acciones realizadas por parte del Ministerio del Interior son tardías en cuanto a formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar las políticas nacionales y sectoriales en materia de orden interno, orden público, seguridad ciudadana; así también que en la práctica no se logra ver el trabajo del actual ministro con operativos contundentes y con reducción del índice criminal que viene azotando a nuestro país”.
Se indica además que los hechos que vienen ocurriendo en el país a consecuencia de la criminalidad “demuestran que la población se encuentra desprotegida, y es aún más grave la situación cuando el propio cuerpo policial terminan siendo víctimas de esta grave ola criminal en ascenso; como el caso del suboficial PNP José Gabriel Munive Gurmendi, quien fue asesinado el domingo 3 de agosto, en un enfrentamiento contra delincuentes en el distrito de La Victoria”.
