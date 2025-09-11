El Congreso de la República oficializó la incorporación del artículo 25-A en su reglamento, con el fin de optimizar el ejercicio de los derechos políticos de los parlamentarios. La medida fue publicada en el boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano a través de la Resolución Legislativa 001-2025-2026-CR.

El nuevo artículo, denominado Principio de neutralidad respecto de los parlamentarios, establece que los legisladores podrán expresar, defender y promover posiciones ideológicas, programáticas y partidarias sin que ello sea considerado una infracción al deber de imparcialidad o neutralidad.

No obstante, la norma también fija límites: esta disposición no habilita a los congresistas a realizar actividades de proselitismo político durante el horario de sesiones de comisiones de las que formen parte ni durante el Pleno, salvo que soliciten una licencia sin goce de haber.

La resolución lleva la firma del presidente del Congreso, José Jerí Oré, y del primer vicepresidente, Fernando Rospigliosi Capurro, y marca un precedente en la regulación del rol político y representativo de los legisladores.

