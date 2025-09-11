A casi tres años del fallido golpe de Estado de Pedro Castillo Terrones, el Congreso aún no lo ha inhabilitado para el ejercicio de la función pública, de modo que el exmandatario, incluso, podría ser candidato en las elecciones generales del próximo año.

Castillo Terrones enfrenta dos denuncias constitucionales por infracción a la Carta Magna. La primera fue interpuesta por el legislador Alejandro Muñante (Renovación Popular), en la que se pide su inhabilitación por 10 años; y la segunda fue presentada por el parlamentario Alejandro Cavero (Avanza País).

La semana pasada, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso eligió a Martha Moyano (Fuerza Popular) como delegada de la primera denuncia. Sin embargo, la segunda no evidencia ningún avance.

DEMANDA

Ante esta situación, el congresista Alejandro Cavero solicitó a la Subcomisión que priorice la denuncia que él le interpuso a Pedro Castillo por el golpe de Estado.

“No podemos seguir dilatando un caso tan grave donde se atentó contra la democracia y el Estado de Derecho”, señaló en su cuenta de X, donde precisó que el pedido se hizo oficial mediante un oficio remitido a la congresista Lady Camones (APP), presidenta de la Subcomisión.

En el documento, Cavero recuerda que el 19 de marzo de este año presentó la denuncia contra Castillo por infracción a la Constitución y la presunta comisión de los delitos de rebelión o conspiración, “al haber atentado contra el estado de Derecho”.

“No obstante, pese a haberse cumplido el plazo legal correspondiente, a la fecha no se ha evidenciado su inclusión en el orden del día ni su priorización dentro de la agenda parlamentaria”, enfatizó Cavero.

Asimismo, demandó a la titular de la Subcomisión que “se sirva agendar la referida denuncia para su pronta atención en la próxima sesión” de dicho grupo de trabajo.