El Pleno del Congreso aprobó -en primera votación- declarar el 28 de setiembre de cada año como el Día del Himno Nacional del Perú, con el propósito de fortalecer la identidad nacional y el sentido de orgullo y pertenencia a la nación.

La iniciativa fue respaldada con 59 votos a favor, 34 en contra y 14 abstenciones, y fue sustentada por la presidenta de la Comisión de Cultura, Susel Paredes, quien la calificó como un acto de justicia histórica basado en un riguroso trabajo de investigación.

Esta fecha conmemora la primera interpretación oficial del Himno Nacional el 28 de setiembre de 1821 por la soprano Rosa Merino, bajo la dirección de don José de San Martín.

La ley establece que cada 28 de setiembre, a las 12:00 horas, el himno será entonado en todas las entidades públicas, privadas, educativas y universitarias del país , y transmitido por medios nacionales y locales.

Además, se promoverán actos cívicos y culturales a nivel nacional para difundir la importancia histórica del Himno Nacional como símbolo de unidad y orgullo patrio.

La jornada será reconocida como día cívico patriótico laborable en todo el país.