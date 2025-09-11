La presidenta Dina Boluarte participó este jueves 11 de setiembre en la Conferencia Mundial de Jóvenes Parlamentarios de la Unión Interparlamentaria, donde aseguró que el avance económico del país “no responde a un simple efecto rebote”.

Durante la conferencia que se realiza en Lima, la mandataria indicó que una mejor calidad de vida para los jóvenes se alcanza también a través de un mayor crecimiento económico, por lo que su gobierno trabaja en recuperar la confianza empresarial, ya que ello se traduce en más inversión y empleo.

Dina Boluarte señaló que para este año, la proyección es alcanzar un crecimiento económico de 3,5%, cifra superior a la del año anterior (3,3%). “Eso demuestra que el avance económico no responde a un simple efecto rebote”, incidió.

“Como dicen los jóvenes, el ‘Perú es clave’ , y que ustedes participen de forma activa y libre en democracia renueva mi esperanza de un futuro mejor, porque el sueño de un país exitoso es posible si se da con la especial participación de los jóvenes, que son el motor de una patria que anhela ese progreso”, refirió.

Minimiza críticas

Además, Dina Boluarte aseguró que el Gobierno se enfoca en trabajar buscando unidad y transparencia sin importar las críticas que enfrenta su gestión gubernamental.

“No importan las trabas que pongan algunos, las amenazas, las críticas, siempre se debe trabajar en unión y sin corrupción , con las manos limpias, con la frente en alto, la conciencia tranquila y los sueños que se consiguen en esa calma”, señaló.