Un informe de Cuarto Poder reveló un audio en el que se atribuye a Juan José Santiváñez, haber negociado un presunto cobro de 20 mil dólares para influir en decisiones del Tribunal Constitucional en 2024, cuando aún no era ministro del Interior.

El Ministerio Público lo investiga por este caso en su etapa como abogado, ya que habría buscado favorecer a un policía acusado de integrar una organización criminal.

En la grabación, presuntamente se escucha a Santiváñez decir: “Tenemos a dos magistrados del TC que nos están apoyando”.

La acusación fiscal señala que Santiváñez habría recibido el dinero a cambio de ejercer presunta influencia en el TC y otras entidades. La investigación cuenta con audios, mensajes de WhatsApp y registros de transferencias bancarias.