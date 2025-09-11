La presidenta Dina Boluarte respaldó la postura que adoptó el Perú ante la ONU, en la intervención del ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, y sostuvo que el Estado continuará evaluando su permanencia en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH).

EN DETALLE

“¿Dónde está la reparación civil para nuestro querido Perú? A ellos, los de la Corte les pregunto, dónde está nuestra reparación. 20 años de terror, y ¿dónde está la reparación civil para los 70 mil peruanos que fallecieron en manos de estas mentes insanas de Sendero Luminoso y el MRTA, dónde está la reparación civil para ellos?”, increpó Boluarte desde Palacio de Gobierno.

La dignataria, quien participó de la condecoración con la “Medalla al Defensor de la Democracia” a policías y militares que lucharon contra el terrorismo, agregó que “esos son los derechos humanos que les debe preocupar” a los miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH).

Remarcó que estos deberían “procurar ello, desde los cargos que ostentan, y no querer seguir sangrando al pueblo peruano que se pone firme para decirle al terror nunca más”.

En esa línea, subrayó que el Perú evalúa continuar en la SIDH en respuesta a la resolución de la Corte-IDH, que pidió suspender la aplicación de la Ley de Amnistía. Dicha norma se promulgó el último 13 de agosto a favor de miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y de los Comités de Autodefensa que participaron en la lucha contra el terrorismo entre los años 1980 y 2000.

“El Perú seguirá evaluando su permanencia en el SIDH, así como la necesidad de promover una revisión de las normas sustantivas y procesales que regulan el sistema”, puntualizó.

Según indicó Boluarte, “desde el Ejecutivo y el Estado, jamás se provocó la violencia y eso es lo que hay que mirar desde esos espacios internacionales”.

