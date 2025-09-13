La jueza Janet Lastra Ramírez, del Juzgado de Investigación Preparatoria para casos de Corrupción de Funcionarios de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, declaró fundado el pedido de suspensión de derechos del general PNP Víctor Zanabria Angulo por el plazo de 18 meses. Con esta medida, el oficial queda suspendido del cargo de Comandante General de la Policía Nacional del Perú (PNP).

La magistrada aceptó la medida restrictiva formulada por el fiscal Arturo Valencia Paiva, del Cuarto Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Arequipa, que investiga al hasta ahora jefe máximo de la Policía por el caso de los “policías albañiles”.

El general Víctor Zanabria es investigado por presuntamente incurrir en los delitos de peculado doloso, abuso de autoridad y otros, ya que siendo jefe de la IX Macro Región Policial de Arequipa habría dispuesto en 2020 que quince suboficiales de la Sección de Patrullaje a Pie fueran sacados de sus servicios de resguardo en las calles, para realizar los trabajos de remodelación del patio de la sede de la IX Región Policial, ubicada en el distrito de Yanahuara.

Los agentes han señalado que si bien figuraban oficialmente como asignados a patrullaje, en realidad cumplían labores de construcción.

DINERO DE MINERA

Hace dos meses el fiscal anticorrupción terminó la investigación preliminar y la extendió unos días más para profundizar las pesquisas sobre el destino de la donación de dinero que hizo la minera “La Soledad S.A.C.” y que presuntamente sería para el pago de los albañiles que tenían que hacer la obra.

De acuerdo con la investigación fiscal, el 10 de noviembre de 2020, el apoderado de la empresa minera, Errol Carpio, acudió a la oficina del general Víctor Zanabria para entregar los 17 mil 600 soles que le habían solicitado para supuestamente financiar el pago por «Servicio de acondicionamiento del patio de armas complejo policial IX MACREPOL Arequipa».

Según la Fiscalía, quien habría recibido el dinero habría sido el coronel en retiro y hoy prefecto de Arequipa, Francis Alarcón Gallegos, que también estuvo presente en la reunión. Según la imputación fiscal fue Víctor Zanabria quien, presuntamente, se habría apropiado del dinero, pues no dio cuenta de dicho ingreso a la institución policial.

Se suponía que los 17 mil 600 soles eran para el pago de los trabajadores y para terminar de cancelar los servicios del maestro de obra, Claver Colquehuanca; sin embargo, la Fiscalía estableció que fueron los policías los que hicieron el trabajo mientras que al albañil se le hizo un pago de 4 mil 300 soles por sus servicios y solo se le debía una pequeña parte.