La mejora de la calidad educativa en la primera infancia pasa, en gran medida, por fortalecer las capacidades de quienes acompañan el aprendizaje de los niños en sus primeros años de vida. Con ese objetivo, un total de 220 profesionales de educación inicial de la provincia de Sechura culminaron satisfactoriamente un programa de especialización orientado a reforzar sus competencias pedagógicas y mejorar la atención educativa en las aulas.

La capacitación fue desarrollada por la Universidad de Piura y financiada por el Fondo Social del Proyecto Integral Bayóvar (FOSPIBAY), en el marco del Proyecto Educativo Sec Yurac, una iniciativa que busca contribuir al fortalecimiento de la educación en la provincia.

El programa fue diseñado tomando en cuenta las necesidades identificadas por la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Sechura y permitió que las participantes actualizaran conocimientos y herramientas en temas fundamentales para el desarrollo integral de la primera infancia.

Entre los contenidos abordados destacaron comprensión lectora, estrategias de enseñanza, tutoría, psicopedagogía, evaluación de los aprendizajes, orientación educativa, desarrollo de material concreto no estructurado, así como la importancia del juego y la psicomotricidad en el proceso educativo.

Uno de los aspectos más relevantes de esta iniciativa fue la participación de promotoras educativas comunitarias y profesoras coordinadoras de los Programas No Escolarizados de Educación Inicial (PRONOEI), quienes desempeñan un rol clave en la atención de niños y niñas que viven en comunidades rurales o en sectores con acceso limitado a servicios educativos.

La especialización buscó fortalecer la práctica docente mediante el uso de metodologías activas, estrategias innovadoras y herramientas que permitan responder de manera más efectiva a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes.

Especialistas en educación coinciden en que la formación continua de los docentes constituye uno de los factores más importantes para mejorar la calidad educativa, especialmente en la etapa inicial, considerada fundamental para el desarrollo cognitivo, emocional y social de los niños.

Desde FOSPIBAY señalaron que este tipo de iniciativas contribuyen a reducir brechas educativas y a generar mayores oportunidades de aprendizaje para la niñez sechurana, promoviendo una educación más inclusiva y pertinente a las características del contexto local.

Con la culminación de este programa, la provincia de Sechura suma 220 profesionales capacitados para fortalecer los procesos de enseñanza y acompañamiento en la primera infancia, un paso importante para mejorar la calidad educativa y el desarrollo de las futuras generaciones.