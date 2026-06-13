El fiscal provincial Carlos Elías Barboza Campos, de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Castilla, obtuvo que el Poder Judicial dicte 09 meses de prisión preventiva contra F.S.E.M. (22), investigado como presunto cómplice primario del delito de robo agravado, en agravio de una pareja de esposos.

Según la investigación fiscal, el imputado habría participado en el seguimiento de las víctimas conduciendo un vehículo que habría servido para trasladar al presunto autor material del hecho, quien disparó contra el agraviado cuando este intentó evitar el asalto y posteriormente sustrajo diversas pertenencias de la esposa de la víctima, entre ellas dos pulseras de oro.

Durante la audiencia, el fiscal Barboza Campos sustentó el requerimiento con graves y fundados elementos de convicción que vinculan al investigado con el delito, entre ellos la declaración de la agraviada, las actas de intervención policial e incautación vehicular, la entrega de material audiovisual, así como los informes de homologación y comparación de los vehículos presuntamente involucrados en el hecho delictivo.

Asimismo, presentó el certificado médico legal de la agraviada, el certificado de defunción del occiso y demás elementos, obtenidos durante las primeras diligencias con el apoyo de la fiscal adjunta Mary Carmen Poicón Cornejo, que permiten sostener, a nivel de sospecha fuerte, la presunta participación del investigado.

El representante del Ministerio Público también acreditó la existencia de peligro de fuga y la gravedad de la pena que podría imponerse en caso de una eventual sentencia condenatoria.

Con esta medida coercitiva, la Fiscalía continuará realizando las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos y la determinación de las responsabilidades penales correspondientes.