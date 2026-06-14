El candidato presidencial Roberto Sánchez evitó brindar declaraciones a la prensa tras culminar el Plenario Nacional de Juntos por el Perú, realizado el último sábado en el local partidario de la avenida Colón, en el Cercado de Lima.

La reunión, que se prolongó por más de cuatro horas, contó con la participación de dirigentes, candidatas a la vicepresidencia y virtuales congresistas electos, quienes analizaron la coyuntura electoral y las acciones políticas de la agrupación.

El acceso al evento estuvo restringido para los medios de comunicación y las únicas imágenes difundidas fueron publicadas por el propio Sánchez en sus redes sociales. En sus mensajes, el postulante reiteró su pedido a los organismos electorales para resolver las controversias surgidas durante el proceso electoral.

A la salida del local, la comitiva del candidato protagonizó un incidente con agentes de la Policía Nacional. Según informó Canal N, el conductor del vehículo que transportaba a Sánchez ingresó a una vía cerrada por obras en la avenida Paraguay y estuvo a punto de atropellar a un efectivo que resguardaba la zona.

La intervención policial derivó en la retención temporal del chofer mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

Juntos por el Perú informó que el plenario continuará este domingo con nuevas sesiones de trabajo, en las que participarán dirigentes y representantes de distintas regiones del país para definir la posición del partido frente al actual escenario electoral.