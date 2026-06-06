El Seguro Social de Salud (EsSalud) designó a Juan Gerardo Oriundo Verástegui como nuevo gerente general de la institución, según una resolución emitida por la Presidencia Ejecutiva y difundida oficialmente por la entidad.

El nombramiento se produjo luego de que Oriundo Verástegui concluyera sus funciones como subgerente de Operaciones Sur de EsSalud, cargo que ocupaba previamente dentro de la organización.

De acuerdo con la resolución, la designación entró en vigencia desde la fecha de su emisión, por lo que el funcionario asumió de manera inmediata las responsabilidades inherentes a la Gerencia General, uno de los principales órganos de gestión de la institución.

EsSalud también informó que se dispuso la formalización de las nuevas condiciones laborales del funcionario, conforme a las funciones y atribuciones establecidas para el cargo.

Juan Gerardo Oriundo Verástegui cuenta con experiencia en el sector salud y se ha desempeñado como director del Hospital de Huaycán y de la Dirección de Redes Integradas de Salud (Diris) Lima Norte.

De acuerdo a Canal N, se espera que en las próximas horas se concrete la publicación de la resolución en el diario El Peruano como parte del procedimiento administrativo correspondiente.