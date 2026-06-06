Los peruanos residentes en el extranjero participan este sábado en la segunda vuelta presidencial que definirá al próximo jefe de Estado. Debido a la diferencia horaria con el Perú, Nueva Zelanda fue el primer país en abrir sus centros de votación para recibir a los electores.

La contienda enfrenta a Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, y a Roberto Sánchez, representante de Juntos por el Perú. Mientras en territorio peruano la jornada electoral se desarrollará el domingo 7 de junio, en algunas naciones de Oceanía y Asia el proceso se inició varias horas antes.

Los primeros ciudadanos peruanos en emitir su voto acudieron a los locales habilitados en las ciudades de Auckland y Wellington. Según información de la Cancillería, alrededor de 841 connacionales están registrados para sufragar en los dos puntos de votación instalados en Nueva Zelanda.

Tras la apertura de mesas en ese país, otras naciones de la región Asia-Pacífico se incorporarán progresivamente al proceso electoral. Entre ellas figuran Australia, Corea del Sur, Japón, Singapur y China, cuyos horarios de votación se rigen por sus respectivas zonas horarias.

¿Cuántos electores en el extranjero hay?

La participación de los ciudadanos peruanos que residen en el exterior representa una parte importante del padrón electoral. En total, más de un millón 200 mil personas están habilitadas para acudir a las urnas fuera del territorio nacional.

Pedro Bravo, director de Comunidades Peruanas en el Exterior, informó en RPP, que el proceso comenzó oficialmente en Oceanía y que continuará extendiéndose conforme avance la jornada en otras regiones del mundo.

“Son más de un millón 200 mil que van a votar en el exterior. Nuestro proceso de votación se comienza en Nueva Zelanda, en Auckland y Wellington”, indicó.

Las autoridades también han implementado mecanismos de seguimiento para verificar el desarrollo de las elecciones en cada país. El objetivo es atender cualquier incidencia que pudiera registrarse durante la jornada.

En ese contexto, Bravo indicó que existe una supervisión permanente desde el inicio de la votación. Asimismo, señaló que el material electoral ya fue distribuido en los distintos destinos donde se instalarán las mesas de sufragio.

“Tenemos un centro de monitoreo que evalúa incidencias, y esto va a pasar a las dos de la tarde de este sábado, por la diferencia horaria; y, luego, se van a sumar toda una serie de países a los cuales ha llegado el material electoral, principalmente Australia, Tokio, Japón”, señaló.