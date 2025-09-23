Jugando un gran partido, por la Fecha 10, en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, la Asociación Deportiva Tarma (ADT) ganó con calidad y jerarquía por la entrega y actitud, al dueño de casa Cusco FC por 2 a 0.

Horacio Melgarejo envió un dibujo táctico de 4-5-1 y le dio buen resultado, ya que empezó atacando y terminó también encimando a su rival.

A los segundos de iniciado el partido, Joao Rojas de un toque vence la valla del ex ADT Pedro Díaz.

Pero el conjunto tarmeño sigue con la misma tónica de juego, se defiende, pero no se repliega y con orden táctico en el medio campo cumplen una labor de obrero, Ángel Pérez y Gerson Barreto, como pívots, buscando la proyección de Joao Rojas y Carlos Cabello por los extremos para seguir insistiendo en busca del segundo gol.

En la segunda mitad el ritmo del partido sigue igual, domina el ADT ante un rival sin ideas en el mediocampo, con imprecisiones en los servicios.

Ingresa en el conjunto tarmeño D´Alessandro Montenegro en reemplazo de Joao Rojas y precisamente este cambio fue preciso. Montenegro trepa por la banda derecha y remata con precisión y a los 85 minutos vence al golero Díaz y el 2 a 0 prácticamente definía ya el partido con el triunfo categórico del ADT. En el Apertura también ADT ganó a Cusco FC, por 2 a 1.