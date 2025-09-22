El delantero del Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé, recibió este lunes el Balón de Oro en una ceremonia celebrada en el teatro del Châtelet de París, convirtiéndose en el sexto futbolista francés en alzarse con este codiciado galardón.

Minutos después de que el público coreara su nombre, Ronaldinho fue el encargado de pronunciarlo al entregar el último premio de la noche, lo que desató una ovación general en la sala.

El peso de la votación recayó en sus 35 goles y 16 asistencias, además de los títulos conquistados con el PSG en la Champions, la Ligue 1 y la Copa de Francia, méritos que lo colocaron por encima de Lamine Yamal.

En la nómina de estrellas que brillaron en el fútbol europeo y mundial, Vitinha se ubicó en el tercer lugar, Mohamed Salah en el cuarto y Raphinha en el quinto puesto.

“Es impresionante lo que estoy viviendo, es impresionante estar en PSG. Que me dé el trofeo alguien como Ronaldinho es especial. Agradezco a PSG, al presidente, a todo el equipo, fue una temporada increíble. Sin el presidente no hubiera sido posible. Desde que debuté en PSG me han apoyado. También mi familia, mi papá, que fue importante en mi carrera, en el desarrollo. El 2024-2025 lo recordaré como un año excepcional. Ganar el Balón de Oro fue siempre un objetivo en mi carrera porque lo ganan estrellas, leyendas, figuras. Ganar la Champions, la Liga con PSG fue excepcional, solo me queda agradecer”, declaró Dembélé.

En la categoría femenina, Aitana Bonmatí volvió a quedarse con el Balón de Oro, alcanzando su tercer galardón consecutivo. La jugadora del Barcelona, de 27 años, reafirma así su condición de la mejor futbolista del mundo.

El premio Lev Yashin al mejor portero del mundo fue para Gigio Donnarumma, quien tuvo el honor de recibir el trofeo de manos de Gianluigi Buffon.