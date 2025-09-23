La escuadra de Juventud Bellavista FBC de La Esperanza jugará de local este domingo en el Estadio Municipal de Casa Grande ante FC Sport River de Florencia de Mora, por el duelo de ida de los octavos de final de la etapa nacional de la Copa Perú de la zona norte. El encuentro se programó para las 3:45 de la tarde.

Así llegan

JB, que dirige Roberto Arrelucea, vine de eliminar a Grandez FC. (San Martín) con un global de 5-2 en los dieciseisavos de final del fútbol macho.

Por su parte, River con Guillermo Esteves en la dirección técnica dejó en el camino a Independiente de Zorritos (Tumbes) con un global de 6-1.

El ganador de esta llave avanzará a los cuartos de final y se medirá ante Real Puerto Chimbote o ASA F.C. de Chancay (Lima).