La vocera de Juntos por el Perú, Anahí Durand, afirmó que su agrupación evaluará posibles movilizaciones en respaldo de Roberto Sánchez, conforme avance el escrutinio.

“Vamos a ir evaluando eso también, conforme avance la situación, el conteo, el monitoreo, pero esto quiero que quede claro: nosotros no estamos haciendo un llamado a la insurgencia ni mucho menos”, declaró en RPP Noticias.

La dirigente sostuvo que las manifestaciones registradas en los últimos días, en distintas regiones, han sido autoconvocadas y pacíficas.

“Nos sentimos ganadores en el país. Hemos ganado en el Perú”, destacó.