La senadora Silvana Robles fue suspendida de sus derechos dentro de la bancada de Juntos por el Perú, luego de la controversia generada durante la elección de la Mesa Directiva del Senado. La medida fue anunciada por el líder de la agrupación, Roberto Sánchez, quien señaló que la legisladora incumplió el acuerdo político de mostrar públicamente el sentido de su voto durante la jornada electoral.

El anuncio se produjo en una conferencia de prensa ofrecida tras la elección parlamentaria. El líder de Juntos por el Perú explicó que todos los integrantes de la bancada habían asumido el compromiso de exhibir sus cédulas de votación como una muestra de transparencia. Según indicó, el incumplimiento de ese acuerdo motivó la suspensión inmediata de Robles mientras se desarrolla el procedimiento interno.

“La bancada tuvo un acuerdo, de manera conjunta, de ser transparente en la emisión de su voto. Como derecho discrecional, correspondía mostrar el voto. En ese sentido, la parlamentaria, la senadora Silvana Robles, no lo hizo”, explicó.

Asimismo, remarcó que la bancada considera que los acuerdos políticos deben respetarse y que la investigación permitirá esclarecer lo ocurrido. En esa línea, afirmó que “nosotros condenamos, rechazamos la deslealtad. Los acuerdos se cumplen en transparencia y tienen que ser firmemente desarrollados, de tal manera que la senadora está suspendida, desde ahora, en sus derechos en la bancada”.

Sánchez también indicó que la suspensión será temporal mientras se realiza la investigación. Agregó que, si el procedimiento confirma un incumplimiento de los acuerdos internos, la legisladora podría ser separada definitivamente del grupo parlamentario.

“Mientras dure esta investigación sumaria, y de verificarse con el debido proceso y el reglamento, corresponderá su expulsión”, agregó.

¿Qué dijo Silvana Robles?

Horas antes del anuncio de la suspensión, Silvana Robles rechazó haber incumplido el acuerdo político y sostuvo que siempre respaldó a la Lista 2 durante la elección de la Mesa Directiva del Senado. La legisladora explicó que no exhibió su cédula por un error involuntario.

“Mi voto fue por la Lista 2. Durante la segunda votación no mostré mi voto por un simple descuido. Mi decisión fue clara. Quienes conocen mis convicciones saben que jamás habría votado para que el fujimorismo presida la Mesa Directiva del Senado”, se defendió.

Además, cuestionó que durante parte de la jornada no se permitiera el ingreso de la prensa al hemiciclo. Según manifestó, esa situación favoreció que surgieran sospechas sobre lo ocurrido durante la votación.