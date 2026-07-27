La presidenta electa del Perú, Keiko Fujimori, saludó formalmente las elecciones parlamentarias que definieron a las mesas directivas del Senado de la República y de la Cámara de Diputados para el periodo anual de sesiones 2026-2027.

A través de un pronunciamiento en la cuenta oficial de X (antes Twitter), la futura mandataria expresó su confianza en Miguel Ángel Torres y Óscar Reto, autoridades legislativas que sabrán conducir un debate político alturado en beneficio del país.

“Les deseo el mayor de los éxitos en esta importante responsabilidad, con la certeza de que contribuirán, desde sus respectivas funciones, al fortalecimiento del Congreso y al diálogo democrático en beneficio del Perú”, indicó.

Saludo la elección de Miguel Ángel Torres como presidente del Senado de la República y de Óscar Reto como presidente de la Cámara de Diputados. Les deseo el mayor de los éxitos en esta importante responsabilidad, con la certeza de que contribuirán, desde sus respectivas… — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) July 27, 2026

SENADO

Como se conoce, Miguel Ángel Torres Morales asumió la presidencia del Senado luego de que la lista que encabezó obtuviera 30 votos en la elección de la Mesa Directiva. Torres Morales, representante de Fuerza Popular, se impuso frente a la fórmula de Daniel Barragán, que tuvo 29 adhesiones durante la segunda votación.

La mesa directiva está conformada por Alejandro Muñante, de Renovación Popular, como primer vicepresidente; Nilza Chacón Trujillo, de Fuerza Popular, en la segunda vicepresidencia; y Estanislao Mancha Pineda, de Renovación Popular, como tercer vicepresidente.

CÁMARA DE DIPUTADOS

Respecto a la Cámara de Diputados, asumió Óscar Reto, luego de que su lista alcanzara los 74 votos necesarios. La fórmula está integrada por representantes de Buen Gobierno, Juntos por el Perú, Ahora Nación y Obras. Con esta elección, el parlamentario se convierte en una de las autoridades principales del primer periodo legislativo con dos cámaras.

Entre las funciones, Reto estará encargado de dirigir las sesiones del pleno, conducir los debates parlamentarios y representar institucionalmente a la cámara baja. También tendrá la responsabilidad de coordinar el funcionamiento legislativo durante el primer año del Congreso bicameral.