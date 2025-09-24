Le ganó el duelo a Miguel Rondelli, pese a que muchas veces es muy difícil e incómodo para un director técnico dirigir desde las tribunas. En el partido que se jugó entre Cusco FC y la Asociación Deportiva Tarma (ADT), el DT Horacio Melgarejo, tras una suspensión, dirigió desde las tribunas, pero su planteamiento le dio resultado y ganó como visitante 2 a 0.

La afición tarmeña vibró en una noche de mucha alegría en la víspera de una estación primaveral y se deshicieron en ‘flores’ para los jugadores. Pero, hay que reconocer que uno de los artífices del triunfo, sin duda alguna, es Horacio Melgarejo, quien muy cortes y contento dio su opinión luego del triunfo.

“El éxito fue el convencimiento de los jugadores de entender y llevar a cabo lo que entrenamos durante la semana. Todo es mérito de ellos. Se ganó al equipo que mejor juega para mí. Fue un partido muy táctico donde ganó la inteligencia y ganas de los chicos que dieron el 200%”, aseguró .

Sin embargo, fue contundente ante algunas voces de otras hinchadas que hablan de un partido arreglado. “ADT lo superó en todas las líneas y creo que en actitud en los duelos individuales, Gran trabajo de mis jugadores. No le quiten méritos”, finalizó..

Les ganan en su casa

Jugando un gran partido por la Fecha 10 en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, la Asociación Deportiva Tarma (ADT) ganó con calidad y jerarquía por la entrega y actitud al dueño de casa Cusco FC 2 a 0.