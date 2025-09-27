El FBC Melgar afronta esta tarde un partido clave a sus aspiraciones dentro del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto cuando visite a Comerciantes Unidos por la jornada 11. El encuentro está programado para las 3:00 p.m. en Estadio Juan Maldonado Gamarra.

De la mano de Juan Reynoso, el cuadro rojinegro llega motivado tras la contundente goleada de 6-1 ante Los Chankas en el estadio de la Unsa, resultado que le permitió recuperar confianza y mantenerse en la pelea por los primeros lugares de la tabla. No obstante, el desafío en Cutervo no será sencillo, pues el elenco de Comerciantes es un equipo que lucha por salvarse del descenso.

LUCHA

Si bien el Dominó está lejos de pelear por el Clausura, buscará sumar puntos para alcanzar un cupo en la Copa Libertadores. Junto a Reynoso y los nuevos cambios de cara a la próxima temporada, Melgar ha mostrado un rendimiento que lo transforma en un rival difícil.

El “León del Sur” llega con 13 unidades en Clausura (puesto 8) y 44 en el Acumulado (puesto 7). Para conseguir clasificar a Libertadores, deberá sumar la mayor cantidad de puntos tanto local como visitante y esperar que Sporting Cristal tropiece.

Por su parte, Comerciantes Unidos en su último compromiso cayó 4-0 ante Alianza Lima. Sus ansias de revertir el resultado podría generar sorpresa en el campo de juego y espera sumar puntos vitales en la recta final.

En su último encuentro directo, Melgar y Comerciantes quedan empatados 1-1 en el Apertura de este año. Mientras que en Clausura de 2024, el Dominó cayó por 4-0; y en Apertura, igualados sin goles.