Goleada alba en el Estadio Campeones del 36. Atlético Grau consiguió ganar al Sport Huancayo por un score contundente y alargó su cuarto partido consecutivo sin ser derrotado. Apabullaron 3-1 al Sport Huancayo por la décima primera fecha del Torneo Clausura y escaló hasta el séptimo casillero de la tabla-

Los goles fueron convertidos por Tomás Sandoval, Neri Bandiera y Jerson Reyes, mientras que para el “Rojo matador” lo hizo Janio Posito. En la próxima fecha el cuadro albo enfrentará al Alianza Lima jugando de visita.

EL DOMINIO

Un primer tiempo de amplio dominio local, donde no encontró resistencia en el rival, pero sin embargo solo consiguió un gol a través de Tomás Sandoval cuando corrían 8 minutos. Este mismo jugador se perdió más de tres ocasiones claras de aumentar el marcador.

Cabe señalar sin embargo que en la única llegada de peligro al arco de Patricio Álvarez, un tiro de Enzo Fernández a los 23 minutos chocó en el travesaño, que pudo ser el empate. Sin embargo un minutos más tarde Daniel Franco se pierde el segundo gol albo, al chocar su tiro al palo.

El conjunto dirigido por el técnico Franco Navarro, no encontró la formula para hacerle daño a los piuranos,que fueron amos y señores del campo y que bien pudieron llevarse un score más abultado antes de irse a las duchas.

DOS GOLES MÁS

Para la segunda mitad de juego, los albos salieron mentalizados en ampliar el marcador; y a los 4 minutos de reiniciado llegó el golpe certero por intermedio del delantero Neri Bandiera, luego de un servicio de Sandoval, infló las redes de un tremendo zapatazo en el arco de Zamudio.

Luego bajó un poco las revoluciones, hasta que a los 83 minutos, Jerson Reyes decretó el 3-0, tras una gran jugada de Vilca que le sirvió en bandeja el gol. Sin embargo, el cuadro “rojo”, que parecía conformarse con la derrota, sacó fuerzas y a dos minutos del final, Janio Posito descontó en el marcador.