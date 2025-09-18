Atlético Grau superó a un difícil Alianza Universidad de Huánuco por 2 goles a cero y sube como la espuma en la tabla. Fue el partido por la novena fecha del Torneo Clausura de la Liga 1, jugado hoy en el Estadio Campeones del 36.

Con este resultado, Atlético Grau sube al puesto 9no, al sumar 10 puntos, mientras en la Tabla Acumulada se queda en el puesto 12, ahora con 32 unidades, lejos aún de los zona de clasificación.

INICIOS

Apenas al minuto la visita asusta a los piuranos en una triangulación entre Lliuya y Mena, este último dispara, pero Patricio Álvarez logra contener el avance. Posteriormente Edson Aubert, también estuvo cerca de anotar, pero su tiro choca en el parante.

Hasta que a los 15 minutos José Bolívar de potente disparo anota en el arco huanaqueño defendido por Ynamine, aunque en un principio el línea anuló por posición adelantada, pero el VAR lo validó.

A pesar del gol, los visitantes siguieron atacando, y a los 31 minutos se pierde el empate por parte de Joffre Escobar, que tras cabezazo su tiro choca en el parante izquierdo del arquero albo. La visita mereció mejor suerte, con dos tiros al palo, además supo manejar el partido, pero sin la efectividad requerida.

PAREJO

Para el segundo parcial el técnico Roberto Mosquera hace ingresar a Jeremy Canela ganando movilidad y más llegada al arco de Álvarez. La polémica vendría a los 57´ cuando el árbitro sanciona un penal por infracción de Perleche a Raúl Ruidíaz, pero luego de retracta, tras ver el VAR.

El tiempo transcurre y los aliancistas no bajan los brazos por conseguir el empate. Pero a los 72´ Paulo de la Cruz da la estocada final al anotar el segundo tanto albo de potente disparo en un remate cruzado que venció al arquero rival.

Los albos en la jornada décima del Torneo Clausura enfrentará a Sport Boys el lunes 22 a las 7:30 p.m. en el Estadio Miguel del Callao.