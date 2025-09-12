Este domingo 14 se da inicio a la primera fecha (partidos de ida) de la nueva fase de grupos de la etapa nacional de la Copa Perú, donde los equipos piuranos están ubicados en la Zona Norte.

Atlético Torino viajará hasta Ucayali para su primer partido de visita frente a Atlético Nacional de Pucallpa. Jibaja Che visitará a la Asociación Deportiva Tahuishco en la región San Martín, mientras Estudiantes FC de Chancay recibiría a la Universidad Nacional de Tumbes.

Los partidos de vuelta se jugarán el próximo domingo 21: Torino y Jibaja Che serán locales y Estudiantes FC. juega de visita.

LOS EQUIPOS

Torino armó un cuadrazo para la etapa nacional y buscará dejar huella en su debut en la selva, bajo la dirección de Richard Oncoy. Se ha reforzado con Dalexandro Maldonado, Alexis Azáldegui, Bryan Rivas, Edú Lama, Walter Vílchez, Yonar Bocanegra, Víctor Olaya, Franco Castro y Ángel León.

Mientras tanto, el club Estudiantes FC necesita de su hinchada para salir airoso de su primer compromiso jugando de local ante la Universidad Nacional de Tumbes a las 3:00 p.m. en el Estadio Municipal de Vice. Sus jales son: Kevin Pretell, Raúl Cunya, Jordy Reyes, Paolo Mauricio y Marcos Jacinto.

Por su parte, Jibaja Che quiere asegurar su pase a la siguiente fase de grupos y ha buscado grandes refuerzos a fin de avanzar a la finalísima y tentar hacer historia, como sus tocayos Juventud Cautivo, que milita en la Liga 3.