La Etapa Macro Regional de los Juegos Deportivos Escolares concluyó en Arequipa, y entre Tacna, Moquegua y los locales se repartieron los primeros puestos que otorgan el pase a la Etapa Nacional.

En fútbol, el cierre fue más que emotivo, en la categoría ‘B’ (13-14 años) Simón Bolívar (Moquegua) derrotó 2 a 0 al Coronel Bolognesi (Tacna) para llevarse el oro, mientras que en la categoría ‘C’ (15-17 años) Coronel Bolognesi (Tacna) igualó 1 a 1 con Talent School (Arequipa), siendo mejor su diferencia de goles, dándole el primer lugar.

En damas, Jens Knudsen (Arequipa) se llevó el oro en la categoría ‘B’ y Enrique Paillardelli (Tacna) en la ‘C’. En la disciplina de básquet, el pleno fue para Arequipa, en damas el primer lugar fue para De Los Sagrados Corazones, tanto en la ‘B’ y ‘C’, mientras que, en varones, Max Uhle (‘B’) y De La Salle (‘C’) pasaron a la siguiente instancia.

En vóley, la situación fue dividida, en varones Almirante Miguel Grau de Arequipa (‘B’) y Simón bolívar de Moquegua (‘C’) ganaron el oro; en damas, Jorge Chávez de Tacna (‘B’) y Líder de Puno (’C’) se alzaron con el primer lugar.

En futsal damas, Santa Rosa de Lima de Arequipa (‘B’) obtuvo el oro, por su parte, en varones, San Francisco de Asis de Tacna (‘B’) hizo lo propio. En la disciplina de handball, Alexander Fleming de Arequipa (‘B’) en damas y Gregorio Albarracín de Tacna (‘B’) se llevaron el primer lugar.

Los deportes individuales se realzaron entre el lunes y miércoles, con Arequipa y Moquegua con más triunfos.