FBC Melgar se sacó el clavo y fue Chankas CYC quien pagó los platos rotos al golearlo 6-1 en el estadio Monumental de la Universidad Nacional de San Agustín (Unsa), correspondiente a la fecha 10 del Torneo Clausura.

Es la primera vez en el Clausura que Melgar demostró contundencia en el marcador, dando señal que la sequía de goles terminó en la temporada. El primer tiempo fue suficiente para liquidar el partido con las anotaciones de Nicolás Quagliata (27′ y 45′) y Tomas Martínez (31′).

El entrenador Juan Reynoso sorprendió al enviar un equipo diferente al acostumbrado. Con Percy Liza en el ataque, apoyado por Quagliata, Martínez, Gregorio Rodríguez y Lautaro Guzmán. Este último anotó al minuto 36 un gol que fue anulado por el árbitro Micke Palomino, luego de consultar en el VAR una falta previa.

Cuando los asistentes pensaban que Melgar quitaría el pie en el acelerador, llegaron los goles de Bernardo Cuesta (57′), que anota por primera en el año, Lautaro Guzmán (73′) de tiro libre y el recién ingresado Cristian Bordacahar (83′) sentenció el encuentro. Antes, Franco Torres (67′) anotó el descuento.

Festejo luego que FBC Melgar goleara 6-1 a Los Chankas, por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto. Foto: Omar Cruz

Nicolás Quagliata anotó el doblete en la goleada de 6-1 de FBC Melgar ante Los Chankas. Foto: Omar Cruz.

Juan Reynoso en FBC Melgar goleó 6-1 a Los Chankas, por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto. Foto: Omar Cruz

Con este resultado, Melgar suma 13 puntos en el Clausura y 44 unidades en el A cumulado , avanza un casillero y se ubica en el sexto lugar, a espera del resultado Alianza Atlético con Ayacucho, a jugarse el lunes 22 de setiembre.

Mientras, Chankas se queda con 12 puntos en el Clausura y 35 unidades en el acumulado, que pugna por clasificar a la Copa Sudamericana.