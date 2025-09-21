Se acabó el sueño para Carlos A. Mannucci de intentar ganar la Liga 2 Caja Cusco y así retornar a la Liga 1 del próximo año. El cuadro tricolor cayó goleado 3-1 ante FC Cajamarca, en el Estadio Mansiche, y quedó eliminado en la fase de grupo de la segunda etapa.

PELEADO

Desde el pitazo inicial, el volante carlista Willyan Mimbela buscaba el arco cajamarquino defendido por Jonathan Medina, quien lució seguro.

Cuando se jugaban los 44′, Mimbela terminó siendo derribado dentro del área por Hairo Timaná y el réferi Joel Alarcón cobró penal para el cuadro trujillano.

El uruguayo Gonzalo Rizzo tomó el balón y se encargó de vencer la resistencia de Medina para anotar el primer tanto.

SIN IDEAS

En la segunda mitad, con la salida de Mimbela por lesión, el tricolor perdió al futbolista más desequilibrante.

A los 58′, el volante Carlos Meza apareció para romper cinturas en la defensa carlista, sacar un remate cruzado y superar la resistencia del portero Jesús Rossi. Era el 1-1.

Luego, el ecuatoriano Abel Casquete silenciaba el Mansiche al anotar el segundo tanto para los cajamarquinos sobre los 76′.

Los tricolores se complicarían cuando el lateral derecho Eduardo Rabanal le cometía una falta a Paulo Mesías y el árbitro Alarcón le mostró la cartulina roja.

Para sentenciar el cotejo, a los 91′, el volante Paulo Goyoneche sacó un pase largo para que aparezca Héctor Zeta dentro del área y de un derechazo marque el tercer tanto.

ASÍ QUEDARON

El Grupo A quedó con FC Cajamarca líder con 14 puntos. Luego, le siguen Deportivo Moquegua (13), Universidad César Vallejo (11), Bentín Tacna Heroica (10) y Carlos A. Mannucci (8).