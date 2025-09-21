Con un gol decisivo en los minutos finales, Universitario de Deportes consiguió una importante victoria de visita, derrotando 2-1 a UTC de Cajamarca en el Estadio Mansiche.

El encuentro, correspondiente a la décima jornada del Torneo Clausura, se resolvió a favor de la “U” gracias a una destacada actuación de su delantero, Álex Valera.

El atacante Alex Valera fue el protagonista de la jornada, abriendo el marcador para Universitario a los 32 minutos del primer tiempo. Aunque UTC logró empatar a los 66 minutos con un gol de Erinson Ramírez, Valera sentenció el partido en el último minuto del tiempo reglamentario, asegurando el triunfo para su equipo.

Con este resultado, los dirigidos por el técnico uruguayo Jorge Fossati se consolidan como líderes del Torneo Clausura con un total de 21 puntos.

Valera celebra el triunfo

Tras el partido, Álex Valera compartió su alegría por el doblete que le dio el triunfo a su equipo. En declaraciones a L1 Max, el delantero destacó el esfuerzo colectivo y la determinación del equipo para luchar hasta el final.

“Este triunfo es lindo, nos ayuda a seguir en la punta. Pudimos sacar adelante este partido y el abrazo es por todos nosotros, por esforzarnos hasta el último”, expresó Valera.

Además, se mostró optimista de cara a los próximos desafíos: ”Gracias a Dios hoy se me abrió el arco y pude anotar dos goles. A seguir trabajando, que el sábado tenemos una final más y simplemente hay que sacar los puntos necesarios todos los partidos que vengan”.